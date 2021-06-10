Ташкент, , 11:13 — REGNUM В результате обвала грунта при строительстве водопровода в Кунградском районе Каракалпакии (автономия, расположенная в северо-западной части Узбекистана) погибли три человека, включая двух подростков. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Каракалпакии.

Уточняется, что трагический инцидент произошло в Кунградском районе Каракалпакии 9 июня в 05:30 (03:30 мск), когда четверо рабочих прокладывали подземный водопровод.

«Из-за проводимых работ часть грунта оказалась подтопленной, в результате рабочих засыпало землей. <…> Под завалом погибли трое человек 1990, 2006 и 2007 года рождения», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще один из рабочих — 17-летний местный житель — был извлечен из-под завала и направлен на госпитализацию в районную больницу.

«Прокуратура Кунградского района по факту ЧП проводит проверку», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что холодная вода затопила проезжую часть Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, из-за чего временно было приостановлено движение.