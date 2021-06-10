Самара, , 11:12 — REGNUM Почти 1,8 тысяч человек, в том числе 603 ребенка пострадали от укусов клещей в текущем году в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Сообщается, что за минувшую неделю в медучреждения области обратились 169 пострадавших от укусов клещей, в том числе 53 ребенка.

«Случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что всего в текущем году в области было зафиксировано 1759 случаев присасывания клещей, в том числе среди детей — 603 случая. Это меньше, чем в 2020 году на 50,9% и 52,6% соответственно.

Отмечается, что 233 случая присасывания клеща были зарегистрированы в дикой природе, 38 случаев — в парках и лесопарках, 534 случая — в загородных частных объектах, 83 случая — на кладбищах, 4 случая — в местах массового отдыха, 867 случаев в других местах (рядом с домами, во дворах).