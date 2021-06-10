Москва, , 11:24 — REGNUM Ненаблюдаемая экономика России снизилась за два года на один процентный пункт. Цифровизация позволяет подробнее увидеть это явление, рассказал глава Росстата Павел Малков в опубликованном 10 июня интервью ТАСС.

«Если посмотреть на цифры, то есть снижение ненаблюдаемой экономики с 12,6% в 2017 году до 11,6% в 2019 году. При этом цифровизация не столько меняет итоговые значения, сколько позволяет видеть это явление с разных сторон значительно подробнее», — сказал Малков.

По его словам, оценка ненаблюдаемой экономики не является для Росстата самоцелью. Такие расчёты нужны для полной оценки всех макроэкономических показателей. По 2020 году значения пока нет.

Стремиться к нулю ненаблюдаемая экономика не может, например, налоговые службы не должны учитывать продукцию подсобных хозяйств. Под такой экономикой понимают экономические операции, которые не наблюдаются прямыми статистическими методами.

Не следует путать ненаблюдаемую экономику с теневой, или криминальной, когда часть производства умышленно скрывают от властей. Доля теневой экономики в РФ оценивается в 4% ВВП, пояснил глава Росстата.

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