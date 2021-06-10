Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM ДТП с участием автобуса № 4 с шестью погибшими в Лесном (Свердловская область) стало второй аварией за месяц на этом маршруте. О предыдущем инциденте сообщало региональное управление ГИБДД.

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13 мая 2021 года в ходе аварии пострадали пять пассажиров и водитель автобуса. Тогда водителю стало плохо во время движения. «Он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса», — уточнили в инспекции.

ДТП произошло на дороге Лесной — Горный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области возбудили уголовное дело по факту аварии в Лесном 10 июня 2021 года. Дело открыли по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

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