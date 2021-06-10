Сеул, , 11:09 — REGNUM На американских базах в Южной Корее продолжают выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у военнослужащего, работающего на американской базе в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 886.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 611 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 146 303.

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