Тюмень, , 11:06 — REGNUM Тюменцу, пострадавшему от спарринга со спецназовцами УФСИН, выплатят по решению суда более трёх миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда тюмени.

Суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей, материальный ущерб в сумме 1,05 млн рублей, а также утраченный заработок с 5 мая 2017 года по 23 апреля 2021 года в размере 596,9 тысяч рублей. Кроме того, УФСИН по Тюменской области с мая 2021 года будет ежемесячно выплачивать пострадавшему в спарринге тюменцу по 12 702 рубля с последующей индексацией.

Напомним, 5 мая 2017 года 21-летний кандидат на службу в спецназ УФСИН по указанию бывшего заместителя начальника отдела специального назначения был вынужден противостоять в спарринге трём опытным спецназовцам. Во время боёв кандидату наносились удары ногами и руками по голове и телу, и он падал. После спарринга испытуемому стало плохо. Скорая помощь доставила его в больницу, где пришлось сделать экстренную операцию. У потерпевшего диагностировали кровоизлияние в головной мозг. Молодой человек прошёл длительный курс восстановления, однако стал инвалидом первой группы.

На суде выяснилось, что спарринги, как испытание при приёме на работу, запрещены ведомственными нормативными актами.

Ленинский районный суд города Тюмени назначил бывшему заместителю начальника отдела специального назначения УФСИН наказание в три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, он лишён права занимать должности начальствующего состава в органах УФСИН России сроком на три года.

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