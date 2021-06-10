Москва, , 11:16 — REGNUM Реальный сектор российской экономики восстанавливается, хотя все последствия пандемии коронавируса ещё не преодолены. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, сообщает 10 июня пресс-служба Кремля.

«К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики», — сказал Путин.

Глава государства попросил Мантурова оценить ситуацию в промышленности. Министр сообщил, что «драматических последствий», которые прогнозировали многие эксперты, удалось избежать. Это произошло в том числе за счёт мер поддержки, предпринятых правительством.

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