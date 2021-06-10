Москва, , 11:05 — REGNUM Мелкий пластик нужно запретить, поскольку его невозможно собрать и утилизировать. Об этом на своей странице в Instagram написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Разумеется, человек не может отказаться от пластика полностью — на нем завязаны почти все промышленные цепочки. Однако мелкий бытовой пластик нужно запрещать. Его невозможно собрать и утилизировать. <…>. Не говоря уже о том, что на полигоне отсортировать мелкие пластиковые части невозможно, даже если очень постараться. Никакое оборудование не поможет», — сказала Радионова.

Она напомнила о том, что мелкий пластик не разлагается в природе.

Помимо этого, Радионова предложила обязать производителей пластика перерабатывать старые изделия, а также поощрять переработку вторсырья и усложнять производство нового пластика.