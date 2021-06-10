Лондон, , 11:04 — REGNUM Британский антимонопольный орган планирует провести официальное расследование в отношении американской компании Amazon. Об этом 10 июня сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

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Отмечается, что управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании в течение нескольких месяцев анализировало бизнес Amazon. При этом регулятор сосредоточился на том, как онлайн-ритейлер использует данные, которые он собирает на своей платформе.

По словам собеседников, регулятор также тщательно изучает, как Amazon решает, каким продавцам отдать предпочтение и предоставить доступ к коробке покупок и к её основным клиентам — тем, кто пользуется услугами логистики и доставки компании, или другим.

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Уточняется, что масштаб и сроки проведения расследования всё ещё прорабатываются. Оно, скорее всего, будет охватывать те же области и аспекты, на которых сконцентрированы представители Еврокомиссии, которые проводят два антимонопольных расследования в отношении Amazon.

Одно из них касается того, как компания использует данные для продвижения своих собственных продуктов в ущерб конкурентам, а другое — незаконного использования Amazon всей информации, которую он получает о сделках других компаний на своей платформе для точного маркетирования собственной продукции.