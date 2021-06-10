Москва, , 11:02 — REGNUM Футболисты сборной России Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев покинут расположение команды перед её вылетом в Санкт-Петербург на матчи Евро-2020. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба сборной.

Таким образом, заявка сборной России, обнародованная 2 июня, не претерпела изменений. В список вошли вратари Юрий Дюпин («Рубин»), Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

В линии защиты заявлены Марио Фернандес, Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Юрий Жирков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семёнов («Ахмат»).

В полузащите будут играть Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев («Зенит»), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Денис Черышев («Валенсия»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Макаров («Рубин»), Максим Мухин (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»).

В нападении — Александр Соболев («Спартак»), Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА).

Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Первый матч сборная России сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.