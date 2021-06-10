Чита, , 11:01 — REGNUM В течение 2021 года размер социальных выплат жителям Забайкалья увеличился в два раза. Об этом 10 июня заявила глава краевого минфина Вера Антропова, выступая с докладом перед депутатами парламента региона. Подробности сообщает пресс-служба краевого правительства.

Министр финансов добавила, что всего на социальные выплаты населению было предусмотрено порядка 14,6 миллиарда рублей. Только на поддержку семей с детьми было направилено семь миллиардов рублей. Среди первоочередных расходов в 2020 году также были: выплата заработной платы, мероприятия по борьбе с коронавирусом, реализация нацпроектов и мероприятий плана социального развития центров экономического роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Забайкалья на ближайшие три года доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей (рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%). Собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей. При этом расходы на социальные программы составят 65% от средств бюджета.

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