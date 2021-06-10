Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Соединенные Штаты планируют приступить к пересмотру своей противоракетной доктрины, заявила первый заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Леонор Томеро.

«Мы рассмотрим угрозы и меняющуюся обстановку в области безопасности, как нам улучшить и иметь эффективную и доступную противоракетную оборону как для нашей родины, так и для региональной обороны», — сказала она на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в США идут острые дискуссии по вопросу эффективности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и их способности преодолевать российскую противоракетную оборону.

Сейчас США не располагают техническими возможностями для принятия на вооружение иных стратегических носителей ядерных боеголовок, кроме МБР.

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