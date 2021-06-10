Тбилиси, , 11:01 — REGNUM Руководство компании «Грузинский марганец» достигло договорённости с жителями села Шукрути Чиатурского района (Имеретия, Грузия), которые ранее объявили голодовку. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Протестующие в последнее время находились у здания посольства США в Тбилиси. Переговоры с представителями компании завершились в ночь на 10 июня. Они согласилась возместить ущерб за поврежденные дома.

«Мы достигли договорённости, — рассказал журналистам один из участников акции. — Конечно, мы остановили протест. Сейчас мы находимся в Тбилиси и, вероятно, вернёмся в Чиатуру».

Сообщается, что итоги переговоров были официально подписаны сторонами.

Стоит отметить, что «Грузинский магний» является дочерним предприятием британской компании Stemcor. Жители Шукрути выходят на акции протеста с 2020 года, в Тбилиси они с 31 мая 2021 года. Активисты заявляют, что трещины, которые образовались стенах их домов, якобы появились из-за шахт предприятия.

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