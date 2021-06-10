Москва, , 11:04 — REGNUM Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт 10 июня, его частные фазы можно будет наблюдать в разных регионах России. Об этом сообщает Московский планетарий.

Затмение с максимальной фазой 0,94 ожидается в 13:40 мск, наблюдать его можно будет в Канаде, Гренландии и на Северном полюсе, а также в Якутии и на Чукотке. В Москве в 14:26 мск наступит максимальная частная фаза затмения, когда Луна закроет Солнце на 16%.

При кольцеобразных затмениях диск Луны не закрывает Солнце полностью, незакрытая часть видна как яркое кольцо. При частной фазе такого затмения солнечный диск выглядит как надкушенное яблоко. Московский планетарий в 13:00 начнёт трансляцию затмения на своём YouTube-канале, она продлится два часа.

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