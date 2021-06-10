Москва, , 10:54 — REGNUM Каждый год в Москве обрабатывается около 10 тыс. находок археологов, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он рассказал, что работа археологов в Москве является всесезонной.

«Ежегодно обрабатываем порядка 10 тысяч находок. Всего в 2020 году в государственную часть Музейного фонда РФ передано более 700 археологических предметов, это 16 археологических коллекций», — приводит слова Емельянова сайт мэра и правительства столицы.

В качестве одного из последних предметов, найденных в Москве, чиновник назвал комплекс артефактов, который обнаружили в конце 2020 года около Павелецкого вокзала.