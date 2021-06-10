Токио, , 10:53 — REGNUM Компания SNK выложила в сеть новый трейлер игры The King of Fighters XV. Ролик был опубликован 10 июня на YouTube-канале студии.

В этом видео разработчики представили девушку-бойца Luong, которого озвучит актриса Чика Кино. Они показали приёмы и способности персонажа.

Ранее SNK сообщила, что решила отложить релиз The King of Fighters XV на первый квартал 2022 года. Изначально разработчики хотели выпустить игру ещё в 2020 году.

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