Варшава, , 10:55 — REGNUM Гражданин Польши задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба польской государственной прокуратуры.

«В ходе расследования прокурор установил, что подозреваемый действовал в пользу Российской Федерации, активизировав свою деятельность после того, как его сообщник был ранее задержан по подозрению в шпионаже», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Януш Н. (фамилия в соответствии с местными законами не называется) якобы «по заданию сотрудников российской разведки» делал попытки войти в контакт с польскими и зарубежными политиками, включая работающих в Европарламенте.

«Подозреваемый осуществлял свою деятельность в Польше, Европейском союзе и других странах, что было частью российских пропагандистских и дезинформационных проектов, предпринятых с целью ослабить позиции Республики Польша в ЕС и на международной арене», — добавляется в сообщении.

При этом подозреваемый был задержан 31 мая и во время обыска в его квартире было найдено денег на общую сумму свыше 300 тыс. злотых (примерно $84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Позднее суд постановил взять обвиняемого под стражу, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня стало известно, что осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был признан ФСИН склонным к побегу.