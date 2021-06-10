Москва, , 10:51 — REGNUM Правоохранительные органы проводят следственные действия с задержанным главой одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки РФ Михаилом Шерстобитовым. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Задержан начальник одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Шерстобитов Михаил Викторович. На данный момент правоохранительными органами проводятся следственные действия с задержанным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что ведомство «оказывает всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».

В пресс-службе министерства также подчеркнули, что противозаконные действия со стороны чиновников недопустимы внутри ведомства, и работа по их выявлению и пресечению будет продолжаться.