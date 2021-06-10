Якутск, , 10:57 — REGNUM Несмотря на рапорты властей Якутии о стабилизации и контроле за природными пожарами, жители республики слабо верят в силу успокаивающих сводок. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов заявил, что ситуация с лесными пожарами показывает слабость всех уровней власти.

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«Ежегодно от пожаров выгорают огромные площади лесов. Где-то это делают целенаправленно, чтобы скрыть хищническую вырубку лесов, а где-то ни региональная, ни федеральные власти не могут противостоять стихии. Да, не секрет, что со стихией совладать сложно, сколько помню себя ежегодно стоит запах гари. С тех пор, как на систему Авиалесоохраны сократили в период 90-х и 2000-х годов количество патрульных вылетов, ситуация становится всё хуже и хуже. Это характерно для всей страны, поэтому федеральная власть должна взять под контроль оборот леса и национализировать, этот хоть и возобновляемый, но сокращающийся ресурс.

Второй мерой является восстановление и развитие авиалесоохраны.

И наконец, главы регионов и федеральные власти должны присутствовать в оперативных штабах круглосуточно, быть рядом с пожарами. Конечно, не с пожарным шлангом в руках, но всё же. Прошёл Петербургский форум, а пожары шли. И сейчас идут различные мероприятия, на которых присутствуют главы регионов и муниципалитетов, хотя должны быть у себя на передовой. Не следует снимать ответственность и с депутатов всех уровней, многие депутаты на лето уходят в отпуск и оставляют своих избирателей до сентября. Это не дело. Организация эвакуации и помощи пострадавшим должны стать прерогативой народных избранников, а то только в предвыборной кампании говорят красивые слова. Пожар — это страшное событие, которое не победить онлайн — глава Якутии Айсен Николаев в соцсетях из Казани отчитывался о ситуации с лесными пожарами», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии социальная напряжённость накаляется. Жители республики в недоумении от поступков местной власти. Только удалось более-менее отойти от паводков, как на регион обрушилась другая стихия — природные пожары. Правда, до столицы Якутии они не дошли, даже дымом не пахнет, а вот в районах люди задыхаются и боятся остаться без жилья.