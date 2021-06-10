Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Госдепартамент США понизил уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею до первого. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей госдепартамента США.

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По их словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний США отметил низкий уровень опасности COVID-19, понизив уровень предупреждения до самого низкого «первого» уровня.

Известно, что с 23 ноября в США действовал второй уровень предупреждения о поездках в Южную Корею.

По состоянию на 00:00 10 июня в Южной Корее зафиксировано в общей сложности 146 303 случая заражения коронавирусом. Вакцинировано от COVID-19 в стране 19,1% или 9,7 млн человек.

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Отметим, что США также снизили уровень предупреждения о туристических поездках (с четвертого до третьего уровня) в отношении 61 страны, включая Японию, Францию, Испанию.