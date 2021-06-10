Ярославль, 10 июня, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Ярославле с 10 июня перестало ходить маршрутное такси №35м, курсировавшее по маршруту от гипермаркета «Глобус» до Нижнего посёлка. Оно работало в городе почти 20 лет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Отмененный маршрут

О прекращении работы в социальных сетях сообщили представители перевозчика.

«Маршрут прекращает свою работу в связи с окончанием действия свидетельства. Пассажиры могут воспользоваться автобусами маршрутов 35 и 35Д. В связи с закрытием маршрута 35М, работа автобуса №35 будет организована в том числе по воскресеньям», — сообщается в группе «Общественный транспорт Ярославля».

В «Яргортранс» корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что маршрут №35м перестаёт курсировать с 10 июня. Причина в том, что в новой транспортной схеме Ярославля он заменен на другой, свидетельство данному перевозчику не продлили.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с маршрута №86 ушёл перевозчик, не доработав месяц до окончания свидетельства. Как правило, те, кто отказываются, объясняют это личными обстоятельствами — уход из транспортного бизнеса, экономические соображения. В «Яргортранс» корреспонденту ИА REGNUM по этой поводу пояснили, что «в связи с транспортной реформой и водители бегут, и перевозчики».