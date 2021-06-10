Саратов, , 11:08 — REGNUM Ветеринарные службы Саратовской области в текущем году провели 119 исследований на бешенство, в 61 случае выявлено заболевание.

По данным регионального управления ветеринарии только за май зарегистрировано шесть случаев заболевания: три — у кошек, два — у крупного рогатого скота, один — среди диких животных (в популяции лисиц). Для сравнения, в январе в регионе было обнаружено 18 зараженных животных.

Ветеринары уже провели 207 тыс. вакцинаций животных, в том числе 33,6 тыс. собак и около 27 тыс. кошек.

В рамках борьбы с бешенством с начала года ликвидировано 79 очагов заболевания (с учетом выявленных в прошлом году).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Приморье ликвидировано 13 очагов африканской чумы свиней.

Читайте также: В Приморье ликвидировали очаги африканской чумы свиней

Читайте также: В Саратовской области карантин по бешенству сняли в 12 населенных пунктах