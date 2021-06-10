Ярославль, 10 июня, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Точный срок запуска фонтана на площади Юности в Ярославле неизвестен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Площадь Юности в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM в мэрии обещали запустить все фонтаны в городе к 20 мая. Однако жители жаловались на то, что часть фонтанов по-прежнему не работает, называя, в частности, фонтаны на площадях Труда и Юности. В мэрии предоставили свои комментарии по данному вопросу.

«Фонтан на площади Труда работает по расписанию: пятница, суббота, воскресенье. Сейчас специалисты проверяют техническую исправность всех конструктивных элементов фонтана возле театра юного зрителя. В ближайшее время его включат», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее о работе «по расписанию», с четверга по воскресенье, сообщалось о фонтане на проспекте Ленина. Таким образом часть городских фонтанов даже в летний период работает только по определенным дням недели. Или не работает вовсе. Обслуживанием городских фонтанов занимается муниципальное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем» (МКП «РиОГС»). В самом «РиОГС» корреспонденту ИА REGNUM также не смогли назвать точную дату запуска фонтана на площади Юности, сообщив лишь, что «идут пуско-наладочные работы».

Неработающий фонтан

Интересно, что до 2019 года выполнение работ по содержанию и обслуживанию оборудования фонтанов на площадях и скверах города Ярославля выставлялось мэрией на электронный аукцион. В разные годы подрядчик получал от города от 2,5 до 7 миллионов рублей. Однако, согласно порталу госзакупок, летом 2019-го и в последующие годы таких аукционов уже не проводилось. Похоже, что финансирование выделяется напрямую городскому казенному предприятию через муниципальное задание.