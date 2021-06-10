Москва, , 10:23 — REGNUM Всплеск долларовой инфляции — это временное явление, и после отмены ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, она понизится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Пока доминирует мнение о том, что всплеск инфляции — временное явление, и по мере отмены пандемических ограничений инфляция она снизится. Соответственно, крупнейшие мировые центробанки предпочитают выжидать. Ранее конца 2021 года серьезное ужесточение денежно-кредитной политики в США крайне маловероятно. Главное возможное последствие — не столько сама инфляция. Уже были в истории периоды высокой инфляции и при этом неплохого роста экономики, например в России в 2000—2008 годах. Опасность заключается в росте ставок для обремененных долгами экономик», — сказал Хестанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что США быстрее прочих стран восстановятся спрос на своем внутреннем рынке.

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