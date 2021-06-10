Пролетарский район, Ростовская область, 10 июня 2021, 10:23 — REGNUM В Ростовской области проводится доследственная проверка по факту крушения легкомоторного самолёта Х-32 «Бекас», сообщили ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
По информации ведомства, 9 июня в 20:00 мск на хуторе Уютный Пролетарского района потерпел крушение легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас», задев линии электропередачи. Пилот получил травмы.
Следователи изучают причины авиапроисшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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