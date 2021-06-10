Новороссийск, Краснодарский край, , 10:23 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту незаконной рубки краснокнижных деревьев в селе Абрау-Дюрсо, сообщили 10 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Проверкой, которую провела Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура, установлено, что в районе села Абрау-Дюрсо города Новороссийска неизвестные срубили 30 деревьев породы «Сосна крымская», занесённой в Красную книгу России. Ущерб от незаконной вырубки оценивается в сумму более 950 тысяч рублей.

Материалы проверки природоохранной прокуратуры направлены в отдел полиции по Приморскому району УМВД России по Новороссийску, по итогам их рассмотрения следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору»). Ход и результаты расследования взяты под контроль природоохранной прокуратурой на контроль.