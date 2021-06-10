Южно-Сахалинск, , 10:20 — REGNUM В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, которого подозревают в даче взятки сотруднику полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 июня в областном СУ СКР.

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Управлявший транспортным средством подозреваемый был остановлен в районе улицы Сахалинской сотрудником ДПС ГИБДД для проверки документов. Полицейский за взятку в 100 тыс. рублей должен был закрыть глаза на факт незаконной перевозки морепродуктов и внесение изменений в идентификационный номер кузова автомобиля.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-полицейского осудили за получение взяток в Башкирии.