Джакарта, , 10:18 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи анонсировал визит главы Управления по санитарному надзору Пенни Лукито в Россию, сообщает газета «Известия».

По словам министра, Пенни Лукито посетит Россию 14 июня 2021 года. Основной темой двусторонней беседы станет регистрация российской вакцины «Спутник V» для экстренного использования в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии широко применяют вакцины Sinovac и AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Индонезии выросло на 53%. По состоянию на 9 июня в Индонезии подтвердили 1 877 050 носителей коронавируса и 52 тысячи смертей от COVID-19.

Подробнее в материале: В Индонезии от COVID-19 умерли 52 тысячи человек

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