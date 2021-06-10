Лесной, Свердловская область, , 10:22 — REGNUM Гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Жамилов вылетает в Лесной (Свердловская область) из-за смертельного ДТП, где погибли работники «Электрохимприбора» (принадлежит «Росатому»). Об этом руководитель сообщил в Telegram.

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«Я отменил все совещания в госкорпорации и вылетаю в Лесной», — написал гендиректор.

Также Жамилов пообещал, что комбинат поможет пострадавшим и семьям погибших в ДТП. Жителей Лесного и работников «Электрохимприбора» будут оперативно оповещать о всех новых сведениях, связанных с инцидентом. Госкорпорация оказывает содействие в расследовании причин ДТП, добавил Жамилов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СКР завели уголовное дело по факту ДТП. В аварии погибли шестеро, ещё девять человек пострадали.

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