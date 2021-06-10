Сеул, , 10:19 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее зафиксировали рекордное число наркопреступлений. Об этом 10 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Верховной прокуратуры Республики Корея (SPO).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году по подозрению в наркопреступлениях были задержаны 18 050 человек, что на 12,5% больше, чем в 2019 году. Это самый высокий показатель с 1990 года.

Известно, что в 2020 году было задержано 4793 производителя и торговца наркотиками, что на 13,4% больше, чем годом ранее.

Между тем, число молодых людей в возрасте до 19 лет, задержанных по подозрению в наркопреступлениях, увеличилось на 31%, до 313 человек.

Также было задержано 1958 иностранцев, что на 28,1% больше, чем в 2019 году. Из них 45,2% являются гражданами Таиланда, 20,7% — граждане Китая, 7,4% — граждане Вьетнама, 6,4% — граждане США.