Москва, , 10:16 — REGNUM Сборная России по футболу сделала выводы после товарищеских матчей с Польшей и Болгарией. Об этом 10 июня заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

«Мы сделали выводы после товарищеских матчей с Польшей и Болгарией, определили итоговую заявку. Мы последовательны в своих действиях», — цитирует Черчесова Die Presse.

Он добавил, что при оценке шансов сборной России на чемпионате Европы нужно быть объективными.

«Кто, кроме таких команд, как сборная Франции, Германии и некоторых других может ставить перед собой большие цели? Мы должны знать своё место», — сказал Черчесов.

Напомним, сборная России сыграет на групповом этапе Евро-2020 с командами Бельгии, Дании и Финляндии.