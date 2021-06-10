Пермь, , 10:16 — REGNUM В Перми создадут благотворительный фонд поддержки Дягилевского фестиваля и наследия Дягилевых. Планируется, что в наблюдательный совет войдут промышленники и финансисты. Об этом сообщает ИА «Текст».

Фонд займется поддержкой двух музыкальных проектов (Дягилевского фестиваля и нового продолжения «Дягилев+»), а также восстановлением и ремонтом усадьбы Дягилевых в Бикбарде, оказанием помощи Дягилевской гимназии.

Добавим, в 2021 году Дягилевский фестиваль пройдет с 10 по 20 июня. По данным из открытых источников, билеты на открытие фестиваля и остальные его мероприятия давно раскуплены.

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