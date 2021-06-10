Соледар, ДНР, , 10:15 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 10 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили три гранаты из РПГ в направлении посёлка Ленинское.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подконтрольную Украине часть Донбасса посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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