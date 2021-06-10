Соледар, ДНР, 10 июня 2021, 10:15 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР. Об этом сообщили 10 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на мариупольском направлении боевики ВСУ выпустили три гранаты из РПГ в направлении посёлка Ленинское.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее подконтрольную Украине часть Донбасса посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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