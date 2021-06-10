Томск, , 10:11 — REGNUM На территории Томской области ожидаются заморозки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 11−12 июня местами температура опустится до 2 градусов мороза.

В связи с этим спасатели предупредили жителей о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур.

«Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — отметили в управлении.

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