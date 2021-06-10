Калуга, 10 июня, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Стартовал конкурс «Родники Калужского края». Его цель — информационное наполнение тематической интерактивной карты родников, к формированию которой приступило профильное ведомство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Родник

В регионе ежегодно растет число добровольных защитников природы. Так, акцию «Вода России», которая проходит в рамках нацпроекта «Экология», в 2020 году поддержали около 68 тысяч жителей области. Они убирали мусор на береговой линии общей протяженностью 364 км. Традиционно мероприятия проходили и возле родников. Школьники, учителя и эковолонтёры не только занимаются благоустройством территории, но и проводят исследовательскую работу.

Награждение победителей конкурса «Родники Калужского края». состоится в декабре 2021 года на мероприятии, посвященном презентации интерактивной карты родников.