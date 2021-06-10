Тбилиси, , 10:13 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 33 253 исследований на SARS-CoV-2 выявили 705 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 июня опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 351 954 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 337 023 победили инфекцию, в том числе 1128 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4996 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 скончались в течение последних суток. В стационар на лечение поместили 3230 пациентов, в оборудованные гостиницы — 594.

Днём ранее в Грузии в результате 38 478 исследований выявили 821 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 866 человек.

Стоит отметить, что в Грузии вакцинация началась с 15 марта. В минздраве страны отмечают, что темпы прививочной кампании в несколько раз ниже запланированных. В день вакцинируют около 6 тыс. человек, но для того, чтобы успеть вакцинировать 60% взрослого населения до конца года, в день нужно прививать 20 — 25 тыс. человек.

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