Токио, , 10:10 — REGNUM Игра Super Zangyura выйдет в Японии на консолях PlayStation 4 и PS Vita 24 июня 2021 года. Об этом 10 июня сообщает портал Gematsu.

Сегодня, 10 июня 2021 года, релиз японской версии игры состоялся на консоли Nintendo Switch. Super Zangyura также известна под названием Maid-san wo Migi ni: Shooting Star, она представляет собой экшн-игру сайд-скроллер (геймер наблюдает за игровым процессом через виртуальную боковую камеру). Игрокам предлагается управлять горничной, которая пробирается через заполненный ловушками замок.

Для справки: изначально студия Platine Dispositif хотела сделать ремейк игры Zangyura, которая вышла в 2004 году. Однако в итоге разработчики решили сделать Super Zangyura самостоятельным проектом.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Metal Unit в стилистике меха-аниме выйдет на Switch