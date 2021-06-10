Майкоп, , 10:09 — REGNUM В Адыгее руководитель государственного учреждения «Стройзаказчик» попал под уголовное преследование. Под его руководством велось строительство водозабора в Майкопском районе и был нанесен существенный ущерб природоохранным территориям. По данному факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 10 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным следствия, глава госучреждения в целях достижения целевых показателей и освоения бюджетных денежных средств скомандовал о начале строительства, не сообщив об этом в управление лесами Адыгеи. Во время стройки был незаконно вырублен лес и нарушен плодородный слой земли лесного фонда РФ общей площадью 17,6 гектаров. Сумма ущерба, нанесенного природе, составила более 11,6 млн рублей.

В настоящее время по делу проведены обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства директора «Стройзаказчика». Следствие продолжается.