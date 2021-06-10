Магадан, 10 июня 2021, 10:11 — REGNUM В Магадане 12 июня, в День России, состоится XII фестиваль «Территория дружбы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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В качестве участников заявились 12 общественных объединений, нацеленных на сохранение истории и культуры народов, проживающих в России.
Традиционно землячества города будут угощать гостей фестиваля блюдами русской, украинской, армянской, азербайджанской, бурятской, татарской, башкирской, немецкой национальных кухонь.
Свои лучшие номера покажут творческие и национальные коллективы.
«Гостей ждут выставки народного творчества, боевых доспехов и оружия, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, познавательные викторины и интеллектуальные задания, посвященные Дню России, тематические фотозоны и многое другое», — добавили организаторы.
Как сообщало ИА REGNUM, парки Москвы ко Дню России подготовили для горожан праздничную программу. Все мероприятия пройдут в режиме онлайн.