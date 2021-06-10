Красноярск, , 10:06 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на утро сегодня, 10 июня, сброс Красноярской ГЭС составил 7005 м3/с, уровень воды в реке Енисей — 448,8 см. За последние сутки уровень воды в Енисее уменьшился на 5,7 см. Об этом сообщила мэрия города.

В городской администрации подчеркнули, что специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности единой дежурно-диспетчерской службы продолжают круглосуточный ежедневный мониторинг паводковой ситуации.

В настоящее время подтоплены: береговая полоса правого и левого берегов, островов Пионерский, Собачий, Козий, Посадный, Отдыха, Молокова, Татышева, Осередыш, Верхний и Нижний Атамановский, Оторвыш, коса Феофаниха, Хороший; спортивная площадка у набережной левого берега; придомовая территория жилых домов №№ 45, 47, 49, 369, 371 по ул. Лесная и др.