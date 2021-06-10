Тюмень, , 10:06 — REGNUM В Тюменской области стремительно растёт число мошенничеств с пособиями на детей. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

В правоохранительных органах Тюменской области в 2019 году было зарегистрировано 20 преступлений, связанных с хищением денежных средств, выделенных в качестве меры государственной поддержки семей с детьми, в 2020 году — 17, в 2021 году — 54.

В прокуратуре отмечают, что за мошенничества с детскими пособиями суды назначают обычно наказание в виде штрафов или условного лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года тюменку обвинили в хищении пособий и регионального маткапитала на сумму более 360 тыс. рублей с использованием поддельного свидетельства о рождении ребёнка. Женщина обратилась в органы соцзащиты через МФЦ.

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