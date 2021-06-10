Лондон, , 10:08 — REGNUM Во время саммита в Женеве, который намечен на 16 июня, президент США Джо Байден собирается дать понять президенту России Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Об этом американский лидер заявил 10 июня в ходе своего выступления перед военнослужащими США на базе Королевских ВВС Милденхолл в Великобритании.

«Мы дадим понять, что США вернулись и демократии мира сплачиваются, чтобы решать самые сложные задачи и вопросы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего», — сказал он.

Также Байден указал, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы быть сильным лидером и защищать свои ценности.

Кроме этого, американский президент отметил, что он начал свое первое зарубежное турне и в рамках него встретится с президентом России.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — добавил Байден.

При этом он указал, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой, однако пригрозил ответом на «пагубные действия», которые якобы осуществляет российская сторона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден и в ходе саммита в Женеве намерен быть откровенным в общении с российским лидером Владимиром Путиным.