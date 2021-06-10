Москва, , 10:09 — REGNUM Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину с предложением ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов страны.

Как пояснил Кутепов, сложность доступа товаров небольших производителей в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла является одной из проблем отрасли в регионах.

В связи с этим Кутепов подготовил инициативу, которая должна помочь сбалансировать конкуренцию между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом, пишут «Известия».

Он предложил запретить торговым сетям работать в выходные или в режиме 24 часа. Это поможет открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек, считает сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупнейший совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что российскому правительству следует изменить правила игры для бизнеса.

По мнению предпринимателя, властям нужно каким-то образом, «законодательными мерами или просто поговорив с конкретными людьми», изменить правила игры для бизнеса. Так он ответил на вопрос о том, действительно ли продукты питания дорожают из-за жадности бизнесменов.

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