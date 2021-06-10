Москва, , 10:05 — REGNUM Летний жаркий период очень часто способствует распространению картофельной болезни хлеба. Возбудители этой опасной для здоровья человека болезни устойчивы к повышенным температурам и не погибают при выпечке хлеба, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Обнаружить зараженный сенной палочкой хлеб легко: он имеет затхлый запах переспелых овощей, корка хлеба потеряет упругость, мякиш становится темным, вязким, похожим на слизь.

Такой хлеб человеку есть нельзя. Это может спровоцировать возникновение аллергии кишечных расстройств. Также не рекомендуется отдавать его животным и делать сухари. Испорченный хлеб лучше выбросить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий улучшились в России в 2020 году.

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