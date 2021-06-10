Кызыл, , 10:04 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника ДПС. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по региону, инцидент произошёл около 3 часов ночи 28 мая.

Внимание инспекторов привлёк пикап JAC T6 с группой молодых людей. При проверке документов сотрудникb ГИБДД выявили признаки опьянения у водителя. В ответ на требование выйти из машины мужчина завёл двигатель и попытался скрыться.

«С целью недопущения последнего инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение, создавая аварийную обстановку», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, находившиеся в салоне водитель и пассажиры, также в состоянии алкогольного опьянения нанесли инспектору множественные удары руками и ногами. Однако по итогам полуторакилометровой погони участники нападения — четверо мужчин и три женщины 25−30 лет были задержаны.

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