Берн, , 10:10 — REGNUM Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден проведут встречу в Женеве 16 июня на вилле «Ла Гранж». Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Швейцарии.

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"Знаменитая вилла «Ла Гранж» примет президентов Байдена и Путина 16 июня», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/SwissMFA/status/1402866434372419584

Также отмечается, что «Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное выбором Женевы».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве (Швейцария) состоится встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена. Саммит станет первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы Белого дома. Для Путина поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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Стороны планируют обсудить весь спектр двусторонних отношений. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, одной из тем переговоров лидеров двух стран, как ожидается, станет украинская проблематика.

Напомним, ранее власти Швейцарской Конфедерации заявили, что испытывают гордость в связи с выбором Женевы в качестве места проведения саммита президентом России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Власти в Берне поздравляют себя с тем, что «роль посредника, выполняемая Швейцарией, по-прежнему признаётся и ценится».

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