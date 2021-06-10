Джакарта, , 09:59 — REGNUM Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи выразил надежду, что Индонезия сможем пригласить всех российских туристов на Бали до конца лета, сообщает газета «Известия».

По словам министра, власти Индонезии намерены в ближайшее время привить от коронавируса всех жителей острова. Иностранные туристы, включая россиян, смогут приехать на Бали после получения прививки в стране, либо прям на Бали.

Мухаммад Лютфи добавил, что Убуд, расположенный в горной части острова Бали, станет первым районом, который будет отвечать всем стандартам ВОЗ.

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