Таганрог, Ростовская область, , 09:59 — REGNUM В ночь на 10 июня в Ростовской области скончалась сотрудница таганрогского водоканала, госпитализированная после трагедии в посёлке Дмитриадовка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

«По информации администрации города Таганрога, женщина, пострадавшая в результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка, скончалась сегодня ночью в реанимационном отделении БСМП Таганрога», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что авария на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района произошла утром 21 мая. В результате выброса метана на месте происшествия погибли десять сотрудников таганрогского водоканала. Ещё один пострадавший скончался в больнице в ночь на 22 мая.

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