Пенза, , 10:01 — REGNUM В Пензе задержали 36-летнего местного жителя за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Следственным управлением СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий в отношении двух лиц»).

Предварительно, обвиняемый в апреле этого года пригласил к себе домой двух ранее знакомых 15-летних подростков. Без применения насилия мужчина совершил в отношении них развратные действия путем демонстрации видео интимного характера, обсуждения сексуальных тем и выполнения иных действий. Часть своих деяний обвиняемый при этом фиксировал на видео.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Санкт-Петербурге 62-летнего мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырех мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет. По данным СМИ, среди пострадавших от похотливого педофила есть и девочки, в возрасте 11 и 15 лет.

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