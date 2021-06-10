Москва, , 09:58 — REGNUM В Москве одобрены ещё 127 заявок на субсидии и гранты для московского бизнеса на сумму 117 млн рублей, сообщает 10 июня официальный сайт мэра и правительства столицы.

Заявки рассматривала экспертная комиссия департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. В частности, на последнем заседании одобрены заявки 33 предприятий, работающих по франшизе. Они получат субсидии на сумму 31 млн рублей. Эти средства позволят частично оплатить коммунальные услуги или передать вознаграждение владельцы франшизы. 11 грантов получили компании-экспортёры, объём поддержки составил 36 млн рублей.

Кроме того, компенсировались расходы на участие в выставках, на приобретение оборудования, на развитие гостиничного бизнеса.

Как сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в 2021 году московскому бизнесу одобрили уже 275 заявок на общую сумму 315,5 миллиона рублей в виде субсидий и грантов.

«Рассмотрение заявок продолжается», — заявил Фурсин.